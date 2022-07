Torna "Vieste in Love": cuori per le stradine e concerti dal vivo. Chiuderà l'evento Cristina D'Avena

“A far l’amore comincia tu” è il claim della terza edizione di “Vieste in Love”, che avrà luogo dal 3 al 9 settembre. L'intera cittadina in provincia di Foggia sarà addobbata con cuori e scritte romantiche, pronta ad ospitare le coppiette che vorranno trascorrere qualche giorno sul mare, alla fine dell'estate. Un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento. Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2021, la manifestazione d’amore più attesa dell’estate pugliese torna a creare un polo d’attrazione nella magica scenografia naturale del Gargano.

Vieste in Love, il programma

Ufficializzati i primi tre eventi del ricco programma, che si svolgerà in gran parte in piazza Marina Piccola.

Il 5 settembre è in programma lo Stunt Show dedicato agli appassionati degli sport estremi, con il Folco Team, società leader nel settore Action Stuntman. Uno show che lascerà a bocca aperta tutti gli spettatori, uno spettacolo inclusivo e coinvolgente che vedrà diversamente abili protagonisti in prima fila.

Il 7 settembre spazio ai classici e alla musica leggera con la Jazz Big Band & Matteo Brancaleoni: un concerto con la presenza straordinaria del crooner italiano per eccellenza, autentico ambasciatore dello swing tricolore nel mondo, nonché uno degli interpreti principali del Songbook italiano e americano.

Nel finale della kermesse, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Vieste e organizzata dalla società di eventi Studio360, spazio all’amore più puro e allo stupore dei più piccoli: l’8 settembre infatti ci sarà uno Spettacolo Disney in pieno quartiere ottocentesco, valorizzato dall’attuale amministrazione e che fino a qualche anno fa era ritenuto dormiente e praticamente spento, un evento pieno di vita. Uno spettacolo all’insegna di Walt Disney per rivivere emozioni senza età e senza tempo. E per concludere la giornata, il concerto che unirà tutti sotto la bandiera dell’intrattenimento: Cristina D’Avena canterà nella Perla del Sud per salutare la terza edizione di Vieste in Love, evento attraente e coinvolgente.