"Building Bridges - Costruendo Ponti", a pochi passi dal mare l'opera monumentale di Lorenzo Quinn

Sei paia di mani che si incontrano stringendosi, formando ponti. Dopo 4 anni tornano in Italia a Vieste, sul Gargano, le mani giganti di Lorenzo Quinn, alte 15 metri e larghe 20. L'artista, che presentò l'opera per la prima volta nel 2019 alla 58esima edizione della Biennale di Venezia, sarà presente all'evento di inaugurazione giovedì alle 19,30 sul lungomare di Marina Piccola.

L'evento di inaugurazione

All'evento, che sarà presentato da Nicolò De Vitiis, volto noto del programma tv "Le Iene", parteciperà anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. Durante la serata ci sarà anche l'esibizione di "ResExtensa", una compagnia di danza in volo assistito integrato e inclusivo per danzatori professionisti e persone con disabilità fisiche o psico-fisiche.

L'arte nella città dell'amore

La scultura monumentale "Building Bridges - Costruendo Ponti" resterà nella perla del Sud Italia fino al 10 settembre e diventerà una tra le attrazioni della città, in particolare dal 4 settembre quando partirà "Vieste in Love".

Quinn è tra gli artisti più apprezzati dell'arte contemporanea nel mondo, padre del connubio tra valore estetico, senso della meraviglia e impegno sociale. Con la scultura, che farà capolino tra le vie e le spiagge di Vieste, saranno lanciati in modo forte e chiaro i valori universali dell'umanità, dall'amicizia alla speranza, fino all'amore.

Le parole dell'assessora

“Abbiamo inseguito Lorenzo Quinn per quattro anni - ha commentato l'assessora al Turismo, Rossella Falcone - Volevo fortissimamente le sue mani a Vieste, che è indiscutibilmente la città dell’amore. Abbiamo creato un evento, la "Vieste in Love", che celebra questo sentimento universale e crediamo che l’opera che avremo l’onore di ospitare per tre mesi nella nostra città sia il modo migliore per lanciare un importante messaggio al mondo intero in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo”.

Lo spettacolo è anche alle Isole Tremiti

Anche le Isole Tremiti si preparono in vista dell'estate, in particolar modo la villa a San Domino che fu di Lucio Dalla, il compianto cantautore bolognese che era solito passare lunghi periodi sul Gargano. Nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, arriveranno gli chef Igles Corelli e Nicola Fossaceca nell'evento "4 mani stellate da Lucio". Tra i prossimi eventi nella villa di Dalla anche un simposio, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, con la partecipazione di alcuni rappresentanti del Vaticano ed esperti.