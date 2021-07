Vieste, annega fra le onde a 12 anni: voleva raggiungere il faro insieme ai cuginetti ​

Gli uomini della Capitaneria di porto di Vieste hanno ritrovato il corpo senza vita della ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, in provincia di Foggia, sul Gargano. A renderlo noto, il sindaco del comune rivierasco, Giuseppe Nobile.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto - che verra approfondita ed esaminata nel corso delle indagini sul drammatico episodio - la bambina, di Vieste, si sarebbe tuffata in acqua insieme a due cuginetti di 8 e 10 anni in località Marina Piccola. L'intenzione dei bambini sarebbe stata quella di raggiungere a nuoto il faro. Le condizioni del mare, però, hanno subito messo in difficoltà i tre ragazzini. I due fratellini sono stati soccorsi da un turista che li ha fatti salire a bordo del suo gommone, mettendoli in salvo. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione fra i medici dell'ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo dove sono stati ricoverati. Per la più grande dei tre, invece, non c'è stato nulla da fare.