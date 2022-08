Sparatoria a Vieste, sul Gargano (provincia di Foggia). Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati all'indirizzo di due persone, che erano a bordo di un'auto. C'era con loro anche un terzo passeggero, che non è rimasto colpito. La sparatoria sarebbe avvenuta in una strada di campagna e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le due vittime non sarebbero in pericolo di vita.