Vieste, paura per l'ex sindaca: un uomo entra in farmacia e la accoltella

Momenti di terrore per l'ex sindaca di Vieste (Foggia) Ersilia Nobile: è stata ferita con un coltello ad un braccio da un uomo di circa 50 anni con problemi psichici. Il fatto è avvenuto in mattinata all'interno di una farmacia della cittadina del Foggiano. La donna è stata immediatamente soccorsa e accompagnata in ospedale dove il personale sanitario le ha medicato le ferite, giudicate guaribili in una ventina di giorni.

Le prime ricostruzioni

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, l'ex sindaca era in fila nell'esercizio commerciale quando improvvisamente l'uomo avrebbe fatto irruzione nel locale, l'avrebbe prima scaraventata a terra e a quel punto avrebbe iniziato a colpirla con il coltello. La donna si è difesa parando i colpi con un braccio.

Alcuni clienti hanno poi messo in fuga l'aggressore. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno concentrato le indagini sulla figura di un uomo del paese. Al vaglio degli investigatori c'è il movente dell'aggressione. Al momento la pista ritenuta meno attendibile è quella di una rapina finita male. I militari stanno cercando di capire se tra i due ci siano vecchie o recenti ruggini.

La solidarietà di Nobiletti

«Mi sono recato personalmente al pronto soccorso per incontrare il mio predecessore e accertarmi delle sue condizioni di salute». Lo ha dichiarato all'ANSA Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste (Foggia) dove questa mattina un 50enne con problemi psichici ha ferito a un braccio, con un coltello, l'ex sindaca Ersilia Nobile, prima cittadina di Vieste per due mandati, dal 2006 al 2016.

L'aggressore, che non è stato sottoposto a fermo, si trova nella caserma dei carabinieri. «Siamo sconcertati e molto dispiaciuti per quanto accaduto ad Ersilia Nobile alla quale esprimo la massima vicinanza. Quanto avvenuto oggi è stato un gesto sconsiderato compiuto da una persona che noi avevamo già segnalato», ha sottolineato Nobile.