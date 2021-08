Lesina, turista ferito durante un'escursione in provincia di Isernia

Turista di Lesina ferito in provincia di Isernia durante un'escursione. Durante una escursione al ponte tibetano di Roccamandolfi (Isernia) un turista 67enne originario di Lesina in provincia di Foggia e residente a Mediglia (Milano) è scivolato lungo un sentiero rimanendo ferito, Per il soccorso si è reso necessario l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), chiamato dalla centrale operativa del 118.

I soccorsi durante l'escursione

Ad allertare i soccorsi i compagni di escursione dell'uomo. Considerato che l'incidente è avvenuto in una zona impervia e di un territorio di montagna si sono recate sul posto due squadre del Soccorso Alpino. Alle 13.30 la persona ferita, che lamentava dolori al torace per la caduta subita, è stata presa in carico dai sanitari della postazione territoriale del 118 di Bojano e sottoposta ad accertamenti.