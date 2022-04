Truffe per finanziamenti dall'Unione Europea: maxi sequestro nel foggiano

La guardia di finanza di Foggia ha sequestrato beni e contanti per 650.000 euro: l'accusa, nei confronti di quattro persone, è di truffa ai danni dell'Unione Europea. Su disposizione del gip del Tribunale di Foggia il sequestro è partito nei confronti di tre amministratori di società che operano nel settore dell'acquacoltura di Manfredonia (Foggia), indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione a danno dello Stato. Nello specifico, attraverso l'acquisizione di documentazione, l'ascolto di persone informate sui fatti e alcuni sopralluoghi, anche subacquei, negli specchi d'acqua dove dovevano essere realizzate le opere finanziate, sono stati raccolti gravi indizi a carico di quattro persone, titolari di altrettante cooperative attive nel settore dell'acquacoltura. Secondo gli investigatori, i quattro avevano l'unico obiettivo di incassare i finanziamenti europei a sostegno delle attività economiche nel settore dell'acquacoltura: hanno presentato falsi documenti per accedere fraudolentemente a finanziamenti per oltre die milioni di euro.

Gli anticipi sui finanziamenti

Tre delle quattro imprese oggetto di indagine, presentando polizze fideiussorie false, sono riuscite a percepire complessivamente 650 mila euro come anticipo sui finanziamenti concessi. La quarta impresa è stata raggiunta da interdittiva antimafia del Prefetto di Foggia. Una volta incassati gli anticipi sulle erogazioni pubbliche, le società beneficiarie hanno comunicato l'inizio dei lavori, ma dai riscontri effettuati, è stato accertato che nessuna opera o attività di acquacoltura era stata mai avviata, nulla che potesse supportare quelle comunicazioni.