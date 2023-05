Minaccia e aggredisce il padre per soldi: 44enne arrestato per estorsione e maltrattamenti dopo denuncia del genitore

Un uomo di 44 anni di Trinitapoli (Barletta- Andria - Trani) è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni del papà ultra70enne. E' stato il pensionato a denunciarlo e a raccontare ai militari, coordinati dalla procura di Foggia, i suoi comportamenti violenti che sarebbero iniziati nel febbraio scorso dopo che il 44enne ha lasciato il carcere in cui ha scontato una pena per altri reati.

Il padre pensionato ha denunciato il figlio

Secondo quanto riferito, le aggressioni si sarebbero ripetute scadenzate per tutto il mese di marzo: minacce, spintoni e qualche schiaffo per convincere il padre a consegnargli contanti che sarebbero poi stati usati per l'acquisto di alcolici e droga. Il pensionato, stanco e spaventato e dopo aver dato alcune centinaia di euro al figlio, ha raggiunto la locale caserma e ha chiesto aiuto. Il 44enne è tornato in carcere.