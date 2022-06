Treno più bus, servizi estivi rinforzati in tutta la Puglia. E dall'aeroporto di Bari le navette per il Gargano

Le meravigliose bellezze della Puglia a portata di treni e bus Trenitalia. È stata presentata dall’amministratore delegato dell’azienda Luigi Corradi la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva allestita per dare una risposta alla richiesta di mobilità sostenibile e rivolta al turismo di qualità. Dal 12 giugno, verrà consolidato il servizio combinato treno e autobus verso le più affascinanti mete turistiche della regione.

In particolare 20 collegamenti assicureranno il Trulli Link, la possibilità di raggiungere con i mezzi su gomma di Ferrovie del Sud Est la Valle d’Itria, Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, dalla stazione di Bari Centrale. Dalla quale partiranno anche i 16 collegamenti giornalieri verso le Grotte di Castellana. Ferrovie del Sud Est curerà le tratte tra Alberobello e Monopoli, Ostuni e Polignano a Mare, mentre collegamenti bus con cadenza di 30’ saranno assicurati verso le spiagge di Monopoli e sino a Capitolo ed Egnatia. Ma l’offerta di Trenitalia Summer Experience 2022 riguarderà anche la provincia di Brindisi e il Salento. Attivo già da inizio anno, Brindisi Air&Port link, servizio integrato treno più bus sostenibile sostenuto da Trenitalia e Stp Brindisi, garantirà 37 collegamenti da e verso Lecce, sino a 35 in direzione Bari e 16 diretti a Taranto e ritorno. Ostuni Link garantirà ancora una staffetta continua tra la stazione e il centro cittadino. I turisti e i viaggiatori in arrivo e in partenza dalla stazione di Lecce potranno scegliere di raggiungere le località più incantevoli della costa salentina a bordo degli autobus Sud Est: 24 le corse da e verso Otranto, 26 dirette a Gallipoli, meta verso la quale saranno diretti anche dieci treni e sei bus nei giorni festivi, 12, infine, quelle che collegheranno a Porto Cesareo. La collaborazione con Cotrap garantirà poi i collegamenti in provincia di Foggia: nello specifico, 16 corse garantiranno la Vieste link, 16 corse giornaliere verso la località garganica dalla stazione di Foggia e viceversa e altre 36 per mettere in connessione il capoluogo con San Giovanni Rotondo e i luoghi cari a Padre Pio. Sempre dal 12 giugno prossimo, la Trenitalia Summer Experience 2022 garantirà una maggiore offerta di treni a lunga percorrenza, oltre 60 i collegamenti giornalieri garantiti verso verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino, con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni con una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta.

Aumentano anche i treni regionali

E aumentano anche le corse dei treni regionali, 200 al giorno, lungo le tratte Lecce-Bari, Bari-Foggia, Bari-Taranto, Taranto-Brindisi e Foggia-Manfredonia, con un incremento dei collegamenti Barletta-Bari-Fasano nel weekend. Numeri imponenti ai quali vanno sommati i 200 treni e le 900 corse bus attraverso le quali Ferrovie del Sud Est garantirà un capillare servizio in Valle d’Itria e nel Salento. Qualche disagio, però, per le Frecce Lecce-Roma dal 7 all’11 giugno. Non sono infatti previsti diretti, saranno necessari cambi (o l’utilizzo di bus), per via di lavori all’interno di una galleria previsti in quelle giornate in Campania. Trenitalia, comunque, proprio nei prossimi giorni fornirà ulteriori notizie in merito.

(Aggiornamento: Trenitalia informa che il programma di circolazione dei treni subirà delle modifiche dalle ore 11 di lunedì 6 giugno alle 10 di venerdì 10 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nel tratto tra Bovino e Montecalvo (Avellino) e interventi di consolidamento della Galleria Ariano. In particolare, i treni della lunga percorrenza delle relazioni Roma – Foggia/Bari/Lecce, Torino – Bari (via Roma) e Milano – Lecce (via Roma) subiranno cancellazioni totali/parziali e saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Benevento e Foggia/Bari. L’attività dei cantieri, che richiede un impegno economico complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede l’impiego di 80 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltate. I canali di vendita sono già aggiornati con le ultime modifiche, mentre il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e consultabile sul sito di RFI e sui canali web dell’impresa ferroviaria).

Dall'aeroporto di Bari al Gargano in bus

Partirà il prossimo 10 giugno e durerà fino al 3 ottobre 2022 «Gargano Easy to Reach», il servizio autobus che collega l'aeroporto di Bari e le località turistiche del Gargano: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici e Calenella, passando anche da Margherita di Savoia e Zapponeta. Quattro le corse giornaliere previste per tutta la durata del servizio. Quest'anno ci sarà anche la fermata settimanale della navetta nel porto di Bari, con la corsa di andata nella giornata del giovedì e quella di ritorno il martedì. Un servizio aggiuntivo rispetto agli scorsi anni, il giovedì è la giornata in cui si registra una maggiore affluenza di turisti dall'Albania e dal Montenegro. «Gargano Easy to Reach» è regolato da apposita convenzione tra Regione Puglia e la società Aeroporti di Puglia.