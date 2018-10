Travolto da una balla di fieno, operaio muore in un'azienda agricola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un operaio è morto questa mattina all'interno di una azienda agricola che si trova in località Torre di Lama ad Arpinova, a pochi chilometri da Foggia. Stando a quanto si è saputo al momento, l'uomo stava caricando alcune balle di fieno a bordo di un camion e una di queste - per cause in corso di accertamento - lo avrebbe schiacciato. L'operaio è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando provinciale di Foggia che hanno anche acquisito alcuni video della sorveglianza dell'azienda. Sul posto anche gli ispettori dello Spesal della Asl per accertare le condizioni di lavoro della vittima