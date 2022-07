Tragedia nel Foggiano, scontro fatale sul viadotto: muoiono padre, madre e figlia di 18 anni

Lo schianto e una famiglia è andata distrutta: morti nel terribile impatto sul viadotto San Francesco a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, madre, padre e figlia di 18 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sarebbero scontrate frontalmente poco prima delle 20: oltre alle tre vittime, è rimasta ferita anche un'altra persona, trasportata d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sul posto per i rilievi del caso, i carabinieri e i sanitari del 118, intervenuti anche con l'ausilio di un elicottero.