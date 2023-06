Nessun aiuto economico a Tefta e suo figlio, il legale: «Hanno bisogno di riprendere in mano la loro vita»

A Tefta Malaj e al figlio di cinque anni non è arrivato ancora nessun aiuto economico. Lo ha confermato il legale della donna, Michele Sodrio. I due erano sopravvissuti dopo il duplice omicidio avvenuto a Torremaggiore, in provincia di Foggia, nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi. Quella notte furono uccisi dal marito di Tefta, Taulant Malaj, attualmente in carcere, la figlia Jessica, di 16 anni, e il vicino di casa Massimo De Santis, di 51 anni.

La raccolta fondi

«Nonostante nelle settimane seguenti l'atroce delitto - sostiene il legale - sia stata lanciata una raccolta fondi a favore della donna e del suo bambino, attualmente residenti in un luogo lontano da Torremaggiore, al momento nulla si è mosso, se non una donazione economica giunta da un residente in Sardegna».

Aiuti necessari

Tefta Malaj e suo figlio si sono allontanati da Torremaggiore, ha aggiunto Sodrio «per il dolore di dover rientrare nel luogo dove ha perso la vita sua figlia e dopo essere stata oggetto di commenti carichi di odio da parte di haters».

Per il legale è necessario che la mamma e il suo bambino possano «riprendere in mano la propria vita e iniziare la ripresa».