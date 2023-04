Il The Guardian e il reportage dalla Puglia: «The greener side». Buon cibo e ritmo lento, il tacco d'Italia strega gli inglesi

Il Gargano è "la Puglia più green". The greener side of Puglia. Lo scrive Liz Boutler, giornalista di fama internazionale, nel reportage sul prestigioso giornale inglese The Guardian. Un viaggio in Puglia propiziato da www.doveandiamosulgargano.it (progetto ideato da Michele Simone, operatore che da anni si dedica a promuovere e valorizzare il Parco nazionale del Gargano rendendo fruibili le esperienze e le realtà più autentiche del territorio), tra bellezze naturali e buon cibo. Una visita guidata, che ha portato in Inghliterra il Gargano.

Un reportage che parte dal sentiero delle orchidee a Mattinata, passando dalla sacralità di Monte Sant’Angelo e dall’imponente Foresta Umbra, arrivando fino alla costa dei ‘Trabucchi storici del Gargano’ tra Vieste e Peschici.

Fra le esperienze incredibili vissute dalla giornalista inglese alcune sono state proprio imperdibili e degne di nota: la dimostrazione di pesca sul trabucco storico (esperienza promossa dall’Associazione Rinascita dei Trabucchi Storici del Gargano che da anni si impegna a ricostruire quello che, ad oggi, è un simbolo della nostra regione oltre che sito candidato a diventare patrimonio Unesco), il giro in canoa lungo la costa, la passeggiata in e-bike in foresta organizzata da Mooveng e Alma Bike, lo slow trekking tra sentieri incontaminati guidati da Gargano Natour, lo yoga con Mey di Yoga Vieste, la degustazione di prodotti bio a cura di L. Sitizzo.