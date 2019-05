Terrore nella notte: a fuoco l'auto di un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mese fa l'omicidio di Vincenzo Di Gennaro, vicecomandante della stazione di Cagnano Varano, ucciso a pistolettate mentre era a bordo della Renault Clio di servizio con un collega 23enne, ferito anche lui. Ieri notte, un altro episodio, ai danni di un componente dell'Arma.E' infatti andata completamente distrutta dalle fiamme l'auto di un carabiniere a Lucera. L'Alfa 147 di proprietà di un brigadiere di 56 anni era in sosta in via Napoleone Battaglia, quando - per cause ancora in corso di accertamento - le fiamme l'hanno divorata. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile.Sul posto anche i carabinieri che, però, non escludono possa trattarsi di un incendio di natura dolosa.