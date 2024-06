Schianto in moto, muore un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni, Davide Mosca, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. La vittima frequentava il liceo e si stava preparando per sostenere gli esami di maturità. Lo studente l'altra notte era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce. L'impatto è stato violento e purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

L'intrevento

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio e sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 e le pattuglie dei carabinieri.

Il messaggio

Purtroppo per il giovanissimo motociclista era già troppo tardi. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con puntualità la dinamica dell'incidente costato la vita allo sfortunato studente.

Cordoglio è stato espresso subito sui social dal sindaco Raffaele Sciscio che ha annullato gli eventi programmati oggi per la Giornata dello sport. «Il dolore è grande - ha scritto il primo cittadino - a nome dell'intera comunità esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutto il paese alla famiglia di Davide e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».