Tabaccaia uccisa, il monito dell'arcivescovo Pelvi durante i funerali: «Foggia, reagisci»

«La triste e tremenda circostanza della morte di Franca diventi un appello di coraggio a reagire contro il comportamento perverso della criminalità, l'impoverimento dell'umanità. Il nostro dolore è il grido di Franca. Foggia reagisci. Purtroppo siamo testimoni della celerità con cui il sentire superficiale sia diventato padrone della città. Ma Franca ci fa sentire il bisogno di ripristinare la legalità nel campo delle relazioni. Ricostruire una cultura dell'incontro. La parte sana della città è di gran lunga superiore alla parte malata. Curiamola» .

Lo ha detto l'arcivescovo di Foggia Bovino, Vincenzo Pelvi, durante l'omelia per le esequie di Franca Marasco la tabaccaia uccisa a Foggia il 28 agosto scorso durante una rapina nella sua tabaccheria in via Marchese de Rosa.

Le parole dell'arcivescovo

«Siamo qui di fronte alla bara che oggi nasconde il corpo di Franca ai nostri occhi.

«Speriamo che da grande io possa venire a proteggere te e tutti con il cappello da carabiniere», ha detto. Oggi a Foggia è lutto cittadino come disposto dalla commissione prefettizia che guida il comune. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità locali, tra cui il prefetto Maurizio Valiante. Presente anche il vice presidente della commissione parlamentare antimafia Mauro D'Attis.