Stornara, due anziani coniugi trovati morti in casa. Scoperti dalla figlia

Sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Stornara due coniugi di 72 e 73 anni, Salvatore Lucente e Mattea Colella. A trovare i corpi è stata la loro figlia che, non vedendoli arrivare per pranzo, è andata a controllare a casa dei genitori cosa fosse accaduto. Nell’appartamento c'era un forte odore di gas. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire da dove sia partita la perdita di gas. Gli investigatori al momento escludono l’ipotesi del suicidio.