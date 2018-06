Sparatoria in strada, feriti titolare di una azienda di vigilanza e il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone, padre e figlio titolari della ditta di vigilanza «Ariete», sono state ferite a Cerignola da alcuni colpi di pistola sparati da persone non ancora identificate. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato locale, sembra che l'auto sulla quale viaggiavano padre e figlio, in via San Giuseppe, sia stata affiancata da un'altra vettura dalla quale sono stati sparati alcuni colpi di pistola che hanno ferito i due vigilantes, poi trasportati presso l'ospedale 'Tatarellà di Cerignola. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Gli agenti di polizia stanno verificando se vi siano telecamere nella zona dove si è verificato l'agguato.