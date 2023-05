Sotto sequestro un villaggio turistico nel Gargano, due indagati

Sono arrivati i sigilli dei carabinieri forestali per un villaggio turistico a due passi dal mare in località Foce Varano, a Ischitella, in provincia di Foggia. La struttura ricettiva turistica sarebbe stata realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, oltre che in difformità al Piano regolatore generale (Prg).



Le indagini

Risultano indagate due persone nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, con l’accusa di lottizzazione abusiva. Le disposizioni del Prg, come ha sottolineato l’accusa, prevedono “servizi ad uso pubblico e di interesse generale, con divieto di edificazione per i privati”. Grazie alle verifiche dei forestali è emersa una struttura realizzata in assenza di titoli abilitativi che ha comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.