Tulipani distrutti, Selvaggia Lucarelli contro l'imprenditore: «L'empatia disinformata è peggio della grandine...»

Nuova puntata di una storia che è stata raccontata da tutti i media. Questa volta, con una voce controcorrente. La giornalista Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro l'imprenditore di Cascina Savino di Foggia, l'agricoltore sociale Giuseppe Savino, che nel video su Facebook aveva pianto dopo che il suo campo di tulipani era stato distrutto da una grandinata. Ma, come sovente accade, dai suoi social Lucarelli ha bacchettato chi stava donando soldi per una raccolta fondi criticando il crowdfunding che sta raccogliendo diverse migliaia di euro per l'imprenditore.

«Ma cosa sapevate di questa storia quando avete donato i fondi? Due anni fa - ricordando la gelata notturna dell'8 aprile 2021 - la Cascina Savino aveva piantato migliaia di tulipani per riportare la bellezza nel loro territorio, certo, ma anche per avviare un'attività commerciale. Stesso copione: Savino piangeva. Nel frattempo moltissimi altri contadini e tante aziende avevano subito fatto ma poveri tulipani e basta»», scrive Lucarelli ai suoi follower.

Cosa era successo

La grandine aveva distrutto il campo di tulipani della Cascina Savino. Il proprietario, il floricoltore Giuseppe Savino si era così sfogato sul web: «​È finita» dice in un video postato sul suo profilo. Il pianto e le lacrime di Giuseppe hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. L'azienda, che si trova a Foggia, sulla via di Manfredonia è da sempre un'attrazione turistica.

«Se per due anni su tre i tulipani vengono distrutti dal maltempo forse bisognerebbe valutare l'idea di una serra o di una assicurazione. E poi il buon Savino attinge da fondi ministeriali-regionali o fa tutto da solo? Questa è la sua unica attività? Ecco, a me piacciono le storie romantiche con lacrime e fiori, però l'empatia disinformata è peggio della grandine», conclude Selvaggia Lucarelli.