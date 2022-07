Scippi seriali di collanine d'oro: denunciati cinque minorenni

Cinque minorenni di Foggia sono stati denunciati poiché gravemente indiziati di aver scippato con strappo altrettante catenine d'oro. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi per l'individuazione di ulteriori giovani coinvolti in altri episodi delittuosi dello stesso tipo. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura, coordinata e diretta dalla Procura dei Minori, nell'ambito delle attività investigative finalizzate alla repressione del fenomeno dei reati predatori consumati nelle zone centrali di Foggia.

Controlli straordinari

Inoltre la Polizia di Stato, per prevenire e contrastare situazioni di illegalità nelle zone della cosiddetta movida del centro cittadino, recependo anche le numerose istanze provenienti dagli utenti, ha predisposto un servizio di controllo straordinario nelle aree di aggregazione concentrandosi nell'area del Parco San Felice e di piazza Padre Pio. L'intervento di agenti di polizia e i numerosi posti di controllo hanno portato all'identificazione di circa 250 persone, molte delle quali gravate da precedenti di polizia, e il sequestro amministrativo di 2 auto che, all'esito degli accertamenti, sono risultate prive del titolo assicurativo.

I poliziotti hanno effettuato numerosi controlli all'interno degli esercizi commerciali non solo nell'area del Parco San Felice e di piazza Padre Pio ma anche nelle zone limitrofe al fine di prevenire e monitorare costantemente il rischio che alcuni locali possano divenire luogo di ritrovo per persone con precedenti di polizia.