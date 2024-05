Un 30enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco a San Severo in provincia di Foggia. A quanto si è appreso la vittima, un uomo di 30 anni con precedenti penali, ha riportato ferite non gravi. E' attualmente in ospedale.

La sparatoria è avvenuta nel quartiere San Bernardino mentre l'uomo era per strada. Indagini in corso da parte della polizia che sta ricostruendo l'accaduto.