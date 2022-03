San Severo, scivola in un pozzo di 20 metri. Un uomo di 43 anni salvato dai vigili del fuoco

Fortunatamente è sopravvissuto ad una caduta nel pozzo. Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da un pozzo profondo circa 20 metri nel quale era scivolato. Il soccorso dei vigili del fuoco è avvenuto in località Sterpanone, nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia. Non è ancora chiaro come l'uomo sia finito nel pozzo poiché quando è stato portato in superficie era sotto choc e in ipotermia.

Da primi accertamenti sembrerebbe infatti che l'uomo abbia trascorso tutta la notte nella cavità. Ora è ricoverato in ospedale. Non appena sarà in grado di parlare sarà ascoltato dai carabinieri. A dare l'allarme ai vigili del fuoco è stato un operaio della manutenzione di un cavidotto aereo che ha avvertito lamenti. I vigili del fuoco hanno utilizzato una scala per calarsi nel pozzo e raggiungere la vittima che si trovava ad una a circa tre metri di profondità.