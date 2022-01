Picchiato in strada da due persone: 39enne finisce in ospedale

Picchiato in strada, finisce in ospedale. Un 39enne di San Severo in provincia di Foggia, già noto alle forze dell'ordine, è stato aggredito e pestato violentemente da due persone ieri sera in piazza Tonti nel comune Foggiano.

L'uomo è ora ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. La dinamica è ancora al vaglio della polizia intervenuta sul posto. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire agli autori e conoscere il movente del pestaggio.