"Omicidio di San Rocco", le intercettazioni sono in sanseverese. Il tribunale di Udine chiama un esperto di dialetto Pugliese per la traduzione

Il Tribunale di Udine ha assunto un esperto del dialetto di San Severo, in provincia di Foggia, per decifrare e "tradurre" in italiano le intercettazioni di alcune telefonate tra Vincenzo Paglialonga, accusato dell'omicidio di Lauretta Toffoli morta la sera del 7 maggio 2022 nel quartiere San Rocco a Udine, e la madre. I due, come riporta anche Udine Today, si parlavano in dialetto stretto che risulta pressoché incomprensibile. Si tratta di quello che è stato chiamato "delitto di San Rocco".

I fatti

L'imputato, si legge sempre su Udine Today, non si è presentato ieri davanti alla Corte d'Assise di Udine, per motivi di salute e per il timore della propria incolumità.

Paglialonga, 41 anni, è accusato di aver ucciso la sua vicina di casa con 38 coltellate. Lauretta Toffoli era stata trovata senza vita dal figlio Manuel nel suo appartamento in cui viveva da sola al secondo piano. Paglialonga, di origine sanseverese, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Era già stato arrestato, tanto che era finito ai domiciliari nella stessa palazzina in cui è successo l'omicidio.