Scontro fra un'auto e un trattore lungo la provinciale 30 che da San Severo, in provincia di Foggia, conduce a Torre Maggiore. Nell'impatto, il trattorista è morto sul colpo.

L'incidente mortale è avvenuto in mattinata. Per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio è andata a sbattere contro il trattore e il mezzo agricolo è finito sul guard rail. Ferito l'automobilista. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e personale del 118.