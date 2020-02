San Severo, la lite finisce nel sangue: anziano accoltellato da 32enne

Un uomo di 76 anni è stato accoltellato all'addome verso sera a San Severo, nel Foggiano. Dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato trasportato all'ospedale Masselli Mascia di San Severo, sottoposto a intervento chirurgico. L'aggressione è stata compiuta in corso Garibaldi, zona centrale della città. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. A quanto si apprende, sarebbe stato un giovane di 32 anni a colpire con un fendente l'anziano, pare per futili motivi. Sono in corso indagini per cercare di chiarire l'episodio. © RIPRODUZIONE RISERVATA