San Nicandro Garganico, piantagione di marijuana tra i fichi d'india. In manette un incensurato

Una piantagione di marijuana nascosta tra le pale di fichi d'india. Ci ha provato a mimetizzare le piante ma gli è andata male ed è finito in manette.

La scoperta da parte dei finanzieri

Era nascosta tra i fichi d'India la piantagione di marijuana, composta da 60 piante alte 3 metri, scoperta dai finanzieri in località Scalzi, nelle campagne di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Nell'ambito delle indagini i militari hanno arrestato (ai domiciliari) in flagranza di reato, un 50enne del posto, incensurato. L'uomo è stato sorpreso mentre si prendeva cura delle piante di marijuana, innaffiandole. Le 60 piante sono state estirpate per la distruzione. Dal loro raccolto sarebbe stato possibile ricavare circa 2.000 dosi.