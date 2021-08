San Giovanni Rotondo: 19enne scomparso dall'11 agosto. Proseguono le ricerche su tutto il territorio

Proseguono le ricerche per il 19enne scomparso dall'11 agosto a San Giovanni Rotondo. Non si esclude alcuna pista, neanche allontanamento volontario.

Disperso dall11 agosto

Dall'11 agosto non si hanno più notizie del 19enne Luca Villani di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. A quanto si apprende, dopo aver pranzato è uscito di casa e non ha fatto più ritorno. I familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri il 16 agosto e sono scattate le ricerche. Da indiscrezioni pare che il ragazzo abbia portato con sé il cellulare e non abbia lasciato biglietti o messaggi alla famiglia.

Luca Villani è alto 1.80 circa ed è di corporatura esile. «Vestiva largo e indossava una maglietta bianca», scrive il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, sulla propria pagina Facebook, chiedendo «la massima collaborazione di tutti». In un video, il sindaco rivolge poi un appello anche a Luca: «Fatti vivo. Se hai la possibilità, telefona alla tua famiglia che sta vivendo in forte apprensione». Al momento non si esclude alcuna pista investigativa, anche quella di un possibile allontanamento volontario da parte del giovane.