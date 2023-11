Rubano opere d'arte: ladri ripresi dalle telecamere. Due arresti

Furto di opere d'arte per 15mila euro, ma le telecamere incastrano i ladri: due arresti. Avrebbero rubato alcuni oggetti in una piccola galleria d'arte in pieno centro a Foggia, lo scorso 29 settembre, e per questo due uomini sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura. Sono accusati di furto aggravato. Uno dei due indagati è in carcere, l'altro agli arresti domiciliari. Il valore della merce rubata è di circa 15mila euro.

L'individuazione dei due presunti responsabili del furto è avvenuta in seguito alle indagini della squadra mobile di Foggia che ha acquisito durante l'attività investigativa anche le immagini di videosorveglianza interne al negozio.