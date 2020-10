In ospedale arriva Pepper, il robot umanoide che accompagna medici e psicologi e assiste gli anziani

Un robot speciale, che aiuta gli anziani nella riabilitazione e li sostiene, per esempio, per le videochiamate a casa. In corsia, all'ospedale di San Giovanni Rotondo, è arrivato Pepper, il robot umanoide in fase di sperimentazione.

«Pepper sarà di supporto nei percorsi di riabilitazione cognitiva — si legge in una nota — e affiancherà uno psicologo nella somministrazione dei test di valutazione del declino cognitivo. Pepper avrà anche un ruolo di collegamento con le famiglie dei ricoverati grazie a una piattaforma che consente di effettuare visite virtuali al reparto di ricovero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA