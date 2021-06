Un rigurgito e l'asfissia: neonato salvato in extremis dai medici del 118

E' arrivato alla postazione di guardia medica e 118 con un bimbo di 15 giorni in asfissia: i medici gli hanno salvato la vita. Poteva essere una tragedia la storia che arriva da Zapponeta, in provincia di Foggia, dove ieri sera tardi un papà ha richiesto l'aiuto del 118 per il figlio di appena due settimane.

Il piccolo non riusciva più a respirare a causa di un rigurgito di latte, che i sanitari del pronto intervento sono riusciti ad aspirare, rianimando il neonato con grande prontezza e sangue freddo. Il bimbo è stato quindi trasportato all'ospedale di Cerignola dove è stato ricoverato in osservazione, ma è già tornato fra le braccia dei genitori.