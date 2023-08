Vende a rate uno scooter rubato a Foggia: la denuncia del deputato in un video virale

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, sul suo profilo social, pubblica un contenuto diventato virale: un video che ritrarrebbe un uomo, di origini napoletane, intento a vendere uno scooter rubato - a Foggia - e a promuoverne l'acquisto a rate. «Una televendita surreale, sconcertante. Va verificata questa vicenda con la massima attenzione per capire se si tratti davvero di un sistema consolidato di ricettazione», scrive il parlamentare napoletano.

La necessità di monitorare la rete

L'ambulante, secondo Borrelli, si immedesima nei panni di un banditore d'aste, esibisce gli articoli rubati e ne sottolinea tutti i pregi e i vantaggi, invitando gli interessati a non attardarsi nel concludere l'affare.

Inoltre, l'uomo nel video coglie l'opportunità per elencare le altre occasioni che in passato ha proposto in rete. «I social diventano anche uno strumento per diffondere senza timori e pudore attività criminali. Bisogna monitorare la rete, nasconde mondi sommersi e realtà inquietanti da smorzare. Generano marcio e lo rinforzano, occorre il pugno duro». Borrelli, a cui è stato segnalato il video, lo ha pubblicato e inviato alle forze dell'ordine per le verifiche del caso.