Pullman contro auto nel Foggiano: una vittima

Un autobus delle Ferrovie del Gargano ha travolto un auto nel Foggiano e - a quanto si apprende dalle prima informazioni - ci sarebbe una vittima accertata tra le persone che erano a bordo dell'automobile ma non è escluso che possano essere due. Nessuno dei passeggeri dell'autobus sarebbe rimasto ferito. L'incidente è avvenuto in località Giardinetto, tra Foggia ed Orsara di Puglia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'autobus avrebbe travolto un'autovettura schiacciandola sul cancello di un'abitazione.

La strada statale 90 Delle Puglie è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 76,200. La circolazione è deviata sulla viabilità locale, su strada Ponte Albanito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA