San Giovanni Rotondo, incidente sul lavoro: muore schiacciato da lastra di calcestruzzo

E' morto, lavorando, schiacciato da una lastra di calcestruzzo. E' accaduto a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. A perdere la vita un operaio 47enne.

L'incidente sul lavoro

Un operaio di 47 anni, Alessandro Rosciano originario di Manfredonia, è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo all'interno del cantiere del Consorzio di Bonifica in cui stava lavorando come saldatore, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.Secondo la dinamica dell'incidente sul lavoro la lastra sarebbe caduta da una pala meccanica guidata da un altro collega del 47enne. Ad allertare i soccorsi gli altri operai del cantiere, ma quando i medici del 118 sono arrivati sul posto per il 47enne non c'era più nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal dell'Asl di Foggia.