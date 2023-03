Tutti al forno per imparare a preparare le squarcelle di Pasqua. Via al laboratorio di pane e taralli

Sapete cosa sono le squarcelle? E allora è arrivato il momento di scoprirle ma soprattutto di imparare a prepararle. Si tratta di un dolce tradizionale - uno degli elementi distintivi di questa bontà è la glassa di zucchero che la ricopre - della zona di Orsara di Puglia legato alla Pasqua. E proprio nell'ottica di non perdere le tardizioni e tramandare le bontà gastronomiche, “Pane e Salute” e la cooperativa sociale Ortovolante hanno organizzato per venerdì 31 marzo i laboratori di panificazione nel forno a paglia del 1526 di via Caracciolo 13, a Orsara di Puglia.

In quell'occasione adulti e bambini avranno la possibilità di preparare le squarcelle con le loro mani, oltre che cimentarsi nella preparazione del pane e dei taralli all’uovo.

Il progetto

l progetto è iniziato diversi mesi fa e sta coinvolgendo, periodicamente, decine di persone di tutte le età. L’idea è semplice, quella di stare insieme con gusto, imparando a preparare il cibo con le proprie mani, collaborando con gli altri. Un modo per fare condivisione e aggregazione, rinnovando l’antica arte, sapienza e tradizione legata al pane e agli antichi forni di paese.

Via Caracciolo, la strada in cui si trova il forno di “Pane e Salute”, è ubicata nel centro storico di Orsara di Puglia. Un’occasione, per chi viene da fuori, di conoscere il borgo che è Bandiera Arancione del Touring Club.

La tradizione

La tradizione racconta che un giorno la Madonna passava per le vie di Orsara quando fu notata da una signora, che stava preparando il pane. La donna invitò la Madonna ad accomodarsi, a bere un bicchiere d’acqua, a mangiare qualcosa. Le offrì ospitalità. E quel giorno, il pane era buono come non lo era mai stato prima. Era un venerdì. Per questo, la tradizione continua a vivere e camminare nella nuova iniziativa organizzata da Pane e Salute – Orsara di Puglia e la cooperativa sociale Ortovolante, che si svolge ogni venerdì della fine del mese.