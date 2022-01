Foggia, da Coldiretti cibo e bevande per gli sfollati di via San Severo colpiti anche da covid

La solidarietà passa attraverso la consegna di cibo e bevande messe a disposizione da Coldiretti per le famiglie sfollata da via San Severo a Foggia. Al distribuzione prenderà il via domani, sarà presente anche l'assessore regiobale Rosa Barone.

L'iniziativa di Coldiretti

Domani parte in Puglia la distribuzione di circa 10mila chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri, piegati anche dalla rapida diffusione dei contagi della variante Omicron del Covid. L'iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, partirà da Foggia.

Dalle 9,30, insieme all'assessore al Welfare, Politiche di benessere e programmazione sociale della Regione Puglia, Rosa Barone, saranno distribuiti generi alimentari alle famiglie degli sfollati di via San Severo, costretti a vivere nei container. L'obiettivo - è detto in una nota di Coldiretti Puglia - è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia nazionale per ricordare che insieme all'emergenza sanitaria bisogna combattere quella economica e sociale.