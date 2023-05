Nel Foggiano, 11 Comuni al voto. Marchese eletto sindaco di Castelluccio. Lavagna terzo mandato ad Anzano

La provincia di Foggia registra già un primato in questi due giorni di elezioni amministrative: è quella con la percentuale più bassa di affluenza 56,64%, con il piccolo Comune di Anzano di Puglia che ha visto alle urne solo il 25,35% degli aventi diritto.

Undici i Comuni al votro in provincia di Foggia: Vico del Gargano, Carapelle, Ascoli Satriano, San Paolo di Civitate, Peschici, Bovino, Pietramontecorvino, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia, San Marco la Catola nonché Faeto.

E' ilpresidente del Csv Foggia e del CeSeVoCa Pasquale Marchese il nuovo sindaco di Castelluccio Valmaggiore con la lista civica "Seme e Terra". Una vittoria bulgara con il 94,6% delle preferenze.

Terzo mandato per Paolo Lavanga in campo con la lista "Insieme per Anzano" che ha incassato 402 preferenze, pari al 69%.

