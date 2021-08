Poggio Imperiale: positivi dopo una festa. In quindici in isolamento

Asintomatici e in isolamento. Sono 15 i giovani, tra 20 e 25 anni, che hanno contratto il covid dopo una festa nel foggiano.

La festa a Poggio Imperiale

Dopo una festa 15 giovani tra 20 e 25 anni sono risultati positivi al Covid a Poggio Imperiale in provincia di Foggia. Tutti del luogo, solo un ragazzo è di Lesina, sempre nel Foggiano. Il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloisio, spiega che i giovani fanno parte di «due nuclei familiari. Sono tutti asintomatici e sono già stati posti in isolamento», aggiunge. Poggio imperiale nella prima ondata Covid aveva raggiungo un massimo di 10 casi positivi. «Abbiamo riscontrato la stessa situazione che abbiamo vissuto nella prima ondata di virus - conferma D'Aloisio -. Le attività di tracciamento sono in corso da parte dell'Asl di Foggia».

Il «caso indice» che ha dato il via agli accertamenti sui partecipanti alla festa presentava - a detta del sindaco - una leggerissima sintomatologia: «Era un ragazzo che aveva qualche sintomo e che per scrupolo si è sottoposto a tampone», precisa D'Aloisio. Secondo il sindaco «non c'è alcun caso Poggio Imperiale. Invito tutti a mantenere la calma e a rispettare sempre le norme anti-Covid».