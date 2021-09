Picchiati e rapinati in centro a Foggia: feriti due giovani di Lucera

Picchiati e rapinati in piazza Mercato a Foggia. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica. I due ragazzi hanno riportato ferite guaribili in 15 giorni.

L'aggressione in centro a Foggia

Due giovani di 28 anni, di Lucera, in provincia di Foggia, sono stati aggrediti e rapinati di un borsello la notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Mercato, in pieno centro storico a Foggia. A quanto si apprende le due vittime si stavano intrattenendo nella zona della movida quando, improvvisamente, sono state picchiate con calci e pugni da due ragazzi che hanno portato via il borsello ad uno dei due 28enni. Subito dopo i rapinatori sono fuggiti. Il bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia che, oltre ad aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni, hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza dei locali presenti in piazza Mercato per ricostruire l'esatta dinamica della rapina ed individuare i due autori. Le due vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i dieci e i 15 giorni.