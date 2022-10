Pericolo faida a Orta Nova dopo gli ultimi omicidi: perquisizioni a raffica della "Squadra Stato"

Una raffica di perquisizioni della cosiddetta 'Squadra Stato' (carabinieri, polizia, guardia di finanza) è in corso questa mattina ad Orta Nova, in provincia di Foggia, con un servizio ad alto impatto, dopo i fatti di sangue verificatisi recentemente, che potrebbero configurarsi come una vera e propria faida.

Omicidi in serie

Il 3 ottobre è stato ucciso in pieno giorno a colpi d'arma da fuoco Gerardo Lorenzo Tammaro, 55 anni, agricoltore incensurato, padre del giovane Mirko, 26 anni, che agli inizi di settembre aveva confessato ed era stato prima fermato e poi arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Andrea Gaeta, 20 anni, quest'ultimo con precedenti di polizia e figlio di un presunto boss della malavita. All'epoca era stata esclusa la pista mafiosa o criminale e l'omicidio era stato attribuito a questioni personali (rivalità e screzi in merito al rapporto con una ragazza).

L'ipotesi della vendetta

L'omicidio del padre di Mirko Tammaro, che peraltro avrebbe convinto all'epoca del primo delitto il figlio a costituirsi, appare come una vendetta, anche se le indagini proseguono. Il parroco di una chiesa di Orta Nova nei giorni scorsi ha invitato tutti a deporre le armi.