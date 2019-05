Paura a scuola, spruzzano spray al peperoncino: tre malori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura stamani nella scuola media Pavoncelli a Cerignola, nel Foggiano, dove alcuni studenti hanno spruzzato dello spray urticante al peperoncino. Tre ragazzi affetti da allergie - si apprende dalla polizia - hanno fatto ricorso alle cure mediche per aver avvertito irritazione agli occhi e tosse. Le loro condizioni sono buone. Si tratta del secondo episodio del genere che si verifica nella scuola cerignolana. La polizia ha avviato indagini per risalire agli autori del gesto.Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, verso le 9:30 è stato spruzzato lo spray sia al piano terra che al primo piano del plesso scolastico. A quel punto gli studenti sono stati fatti momentaneamente allontanare dalle aule per consentire di aerare i locali. Tre alunni hanno accusato malori e gli insegnati hanno immediatamente allertato i soccorsi.