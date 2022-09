Papa Francesco ricorda Padre Pio: «Ha combattuto il male per tutta la vita»

Papa Francesco ricorda in un tweet la figura di San Pio da Pietrelcina, nel giorno in cui la chiesa ne ricorda la memoria liturgica e celebra il ventennale della canonizzazione, presieduta il 16 giugno 2002 da Giovanni Paolo I.

La carità animata dalla fede ha il potere di disarmare le forze del male. San #PiodaPietrelcina ha combattuto il male per tutta la vita: con l’umiltà, con l’obbedienza, con la croce, offrendo il dolore per amore. — Papa Francesco (@Pontifex_it) September 23, 2022

«La carità animata dalla fede ha il potere di disarmare le forze del male. San #PiodaPietrelcina ha combattuto il male per tutta la vita: con l'umiltà, con l’obbedienza, con la croce, offrendo il dolore per amore», afferma papa Francesco in un tweet.