Ospedale lontano e strada tortuosa ma la piccola ha fretta di nascere: il parto in ambulanza nel Foggiano

Una storia bellissima e a lieto fine arriva dal Foggiano. E celebra la vita che va oltre ogni ostacolo. Per poter partorire ha dovuto percorrere in ambulanza circa 40 chilometri di strade tortuose che da Motta Montecorvino, piccola comunità arroccata sui Monti Dauni dove c'è solo un punto di primo intervento, la portassero al Policlinico Riuniti di Foggia. La piccola, però, non poteva aspettare e la scorsa notte è venuta al mondo in ambulanza. Ora lei e la sua mamma, una donna originaria del Marocco, stanno bene e sono affidate alle cure dei sanitari. L'equipe del 118 che l'ha aiutata a partorire era formata dall'autista Marco Pecoriello e dal soccorritore Ivan Napolitano.

APPROFONDIMENTI BENVENUTA AL MONDO L'ospedale è lontano e Sara nasce in ambulanza:... LA STORIA Neonato abbandonato in una cesta a Catania e trovato dai carabineri:... LA STORIA Casarano, il piccolo Massimo ha fretta e viene alla luce in ambulanza

Un caso simile all'inizio del mese

«Un'altra splendida notizia, come tante ne registriamo durante il nostro lavoro - commenta il direttore della Centrale Operativa 118 di Foggia, Stefano Colelli - ancora una volta protagonisti gli operatori del Servizio 118 di Foggia. Medici e operatori di centrale stanno sempre più riallacciando quel rapporto di collaborazione interrotto da tempo tra la Centrale Operativa e il territorio. Un territorio in cui, però, è quanto mai necessario potenziare il servizio per renderlo pienamente efficace attraverso una adeguata dotazione di personale che, peraltro, è costretto a operare in scenari anche complessi se si pensa alla percorribilità di molte strade dei Monti Dauni». I primi giorni di giugno anche la piccola Sara è nata in ambulanza nel tragitto da Vieste a San Giovanni Rotondo dove stava andando per partorire all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.