Operaio investito da mezzo pesante: morto mentre lavorava in autostrada

Un operaio di una ditta appaltatrice che stava eseguendo lavori sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, all'altezza del km 548, che è stato chiuso, poco dopo le 2, al traffico per consentire i rilievi della Polizia. L'operaio aveva 37 anni ed era di Napoli. Lo comunica il gruppo Autostrade.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Dopo tutti i rilievi effettuati, é stato riaperto al traffico il tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari. Sul tratto al momento, comunica Autostrade, si circola su una sola corsia verso Bari e non si registrano disagi al traffico.

