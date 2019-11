Omicidio-suicidio nelle campagne di Foggia, ferita anche un'altra donna

Francesco Ciuffrida

Dramma questa mattina in Puglia, dove due persone sono morte nella mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre, nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, registrato in località Posta Aucello. L’autore del delitto, secondo la prima ricostruzione dei fatti, è, agricoltore di sessantacinque anni, che prima avrebbe ucciso una donna, di nazionalità rumena, e poi si sarebbe tolto la vita con una pistola. Anche un’altra persona, si tratterebbe della moglie di Ciuffrida, è rimasta ferita. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale Tatarella di Cerignola. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono critiche.Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.