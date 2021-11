Operaio edile trovato morto in un cantiere: ucciso dal suo ex datore di lavoro

E' stato ucciso con un colpo alla testa. E il suo corpo ritrovato in un cantiere edile a San Severo, in provincia di Foggia. Un operaio edile è stato assassinato dal suo ex datore di lavoro che si è costituito.

Il corpo dell'operaio trovato nel cantiere edile

Un 57enne è stato ucciso e il suo corpo è stato ritrovato questa mattina in un cantiere edile a San Severo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, incensurato,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati