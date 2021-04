Uomo uccide la moglie e poi tenta di suicidarsi sparandosi alla testa: tragedia a Cerignola

Una donna di 81 anni è stata trovata morta a Cerignola in provincia di Foggia. La causa della morte sarebbe tata un colpo di pistola. Ai piedi del letto c'era il marito, 83 anni, gravemente ferito alla testa. L'uomo è stato portato in ospedale. Nella camera da letto è stata ritrovata un'arma legalmente detenuta dall'anziano.

La scoperta da parte del figlio

A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che abita al piano di sopra e che una volta visto quanto accaduto ha allertato la polizia. Non si esclude al momento alcuna pista investigativa, anche quella di un possibile omicidio-suicidio. L'anziana uccisa si chiamava Anna Petronelli. Suo marito, gravemente ferito, è Francesco Polidoro.

La pista dell'omicidio

Ora l’anziano è ricoverato in Rianimazione, a Foggia, in gravissime condizioni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’anziano avrebbe ucciso sua moglie che soffriva di una grave demenza senile, e poi si sarebbe sparato anche lui al capo, tentando il suicidio.

La pm Giuseppina Gravina ha disposto che venga eseguita la prova dello stub anche a su di lui, per la rilevazione dei residui da sparo.