Sul ciglio della strada, il cadavere semi-nudo di un 37enne: carabinieri a caccia del killer

Ultimo aggiornamento: 20:35

Il cadavere semi-nudo di un uomo è stato rinvenuto ieri sul ciglio di una strada di campagna, fra Ordona e Orta Nova, in provincia di Foggia . Il corpo - identificato oggi - è quello di Nardino Scagliozzi, bracciante agricolo 37enne di Ordona. I carabinieri stanno indagando per omicidio: al momento del ritrovamento, infatti, Scagliozzi indossava soltanto un calzino e un paio di slip e, secondo gli investigatori, il corpo - pieno di ecchimosi e lividi - è stato portato lì in un secondo momento, dopo il decesso, avvenuto altrove.A notare il cadavere è stato un passante, mentre si è giunti al riconoscimento grazie alla segnalazione di scomparsa fatta da alcuni parenti di Scagliozzi, in ansia perché non era rincasato.