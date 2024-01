Prima neve anche in Puglia: chiuse alcune scuole. Vento forte, crolla un'impalcatura

Prima neve anche in Puglia, in provincia di Foggia, dove oggi c'è stato un crollo delle temperature. Fiocchi di neve in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando per Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia. Nevischio anche nell'area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo. Al momento - informano i vigili del fuoco - non si registra alcun disagio nella viabilità.

A Lecce, su via Taranto, in serata a causa del forte vento è crollata un'impalcatura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Allerta gialla fino a domenica

«In Puglia - spiegano gli esperti di 3bmeteo - il weekend vedrà condizioni di variabilità con qualche pioggia, a tratti anche intensa. Il tutto sarà accompagnato da un rinforzo della ventilazione. Un calo termico per l'afflusso di aria artica si osserverà nelle giornate del 20 e 21 gennaio, seppur anche nei giorni a seguire, ossia entro il 24 avremo temperature vicino alla media. Intanto la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per vento dalle 6 del 20 gennaio e per le successive 18 ore.

Nuovo rialzo termico sopra la media possibile dal 24 gennaio in avanti».

Giornata freddissima quella di domenica, ma c'è la rimonta dell'alta pressione. Soffiano venti di Grecale, forti sui settori meridionali. Il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni soleggiate con il cielo che si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Soltanto su Salento e coste siciliane tirreniche la nuvolosità sarà più compatta, ma senza precipitazioni. Forti gelate notturne al Nord.

Scuole chiuse

A scopo precauzionale i sindaci di alcuni comuni dei Monti dauni - Monteleone di Puglia, Anzano e Faeto - hanno disposto la chiusura delle scuole. La neve aveva imbiancato gran parte del territorio della provincia di Foggia a novembre del 2023.

Primi fiocchi di neve sulla Murgia del nord Barese, tra Minervino Murge e Spinazzola. Non si registrano disagi alla viabilità e le scuole sono regolarmente aperte. Nelle zone che circondano Minervino, la neve si è posata sui campi e sulle strade che sono comunque percorribili. A Spinazzola i fiocchi hanno imbiancato vie e tetti senza creare disagi alla popolazione che oggi festeggia il proprio patrono San Sebastiano. A causa della festa patronale qui le scuole sono chiuse.

Le previsioni per domani, domenica 21 gennaio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. «Sulla Daunia giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su murge e litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti tesi settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d'Otranto da agitato a molto mosso».